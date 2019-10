Lite in famiglia, uomo reagisce ai poliziotti e morde un agente

Ha opposto resistenza ai poliziotti mordendo un agente. E' accaduto alle 2:30 della notte del 7 ottobre in un appartamento in zona Monte Mario. In particolare, dopo essere intervenuti in via Guarino Guarini per una segnalazione di lite in famiglia gli agenti di polizia hanno arrestato un cittadino ecuadoriano 35enne che si è reso responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il 35enne ha morso ad un braccio sinistro uno dei due poliziotti intervenuti.