Incendio in via Trionfale, a fuoco tre auto

Auto in fiamme in zona Balduina. Intorno alle 11:30 di oggi hanno preso fuoco, per cause ancora da appurare, tre veicoli in via Trionfale all'altezza di viale Platone, in direzione Monte Mario. Nello specifico si tratta di una Mercedes, una Smart e una Renault Twingo.

Sono intervenuti sul posto, per domare le fiamme, i Vigli del Fuoco e una pattuglia della Polizia locale del Gruppo Prati. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente. La strada è stata aperta nuovamente alle 12:10.