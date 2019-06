Notte di fuoco al Trionfale: in fiamme auto, scooter e cassonetti dei rifiuti

Notte di fuoco a Trionfale dove un incendio ha distrutto auto, scooter e cassonetti dei rifiuti. L'allerta ai vigili del fuoco poco dopo l'1:00 della notte fra il 27 ed il 28 giugno da via Ottavio Gigli.

Intervenuti sul posto i pompieri hanno poi provveduto a spegnere l'incendio. Bilancio del rogo, due auto, uno scooter ed un cassonetto per la raccolta dei rifiuti in fiamme.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle di Polizia. Ascoltati i proprietari dei mezzi andati in fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause, fra le ipotesi non si esclude quella del gesto doloso.