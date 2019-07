Impianti da rimettere a nuovo, chiude Galleria Giovanni XXIII. Intanto la luce rimane spenta

Ancora lavori di manutenzione e chiusure per Galleria Giovanni XXIII, il tunnel di Roma Nord che collega via del Foro Italico e quindi il tratto di Tangenziale che sovrasta Ponte Milvio e Tor di Quinto con il quadrante di Trionfale e Pineta Sacchetti.

Galleria Giovanni XXIII chisura notturna

Dopo i lavori per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione che avevano obbligato alla chiusura della galleria nei giorni dei ponti tra i festivi a cavallo tra aprile e maggio scorsi, è tempo di interventi sugli impianti di ventilazione, segnalazione di emergenza, controllo della purezza dell'aria, antintrusione, rilevazione fumi, videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle acque meteoriche.

Per tali lavori di manutenzione, esercizio ed adeguamento Galleria Giovanni XXIII resterà chiusa dal 2 al 5 luglio, ma solo in orario notturno: stop alle auto dalle 22 alle 6 nella canna a scendere in direzione di via Salaria, nel tratto compreso tra via della Pineta Sacchetti e via del Foro Italico.

Galleria Giovanni XXIII chiusa a salire nella notte tra il 1 luglio e il 2

La sera prima per eseguire interventi di riparazione perdita rete idranti antincendio all'interno della Galleria Giovanni XXIII, dalle ore 22 del 1 luglio 2019 alle ore 6 del 2 luglio 2019, chiude al transito veicolare anche la canna in direzione via della Pineta Sacchetti della Galleria Giovanni XXIII.

Pertanto in via del Foro Italico è prevista la direzione obbligatoria a sinistra prima della Galleria Farnesina, direzione Stadio Olimpico; in viale Antonino di San Giuliano la direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.

Tunnel "spento" in direzione Stadio Olimpico

Nella canna a scendere in direzione Stadio Olimpico intanto, nonostante i lavori dell'estate scorsa volti a rendere la galleria più moderna e luminosa, rimane il buio pesto.

Nell'ultimo tratto per automobilisti e centauri il viaggio è nelle tenebre, l'illuminazione fortemente ridotta. "Prudenza" - quanto raccomandato da Roma Servizi per la Mobilità.