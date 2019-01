A sei mesi dai lavori si "spegne" Galleria Giovanni XXIII: è odissea nel buio

Non sono bastati i lavori estivi per restituire Galleria Giovanni XXIII rinnovata e sicura: il tunnel di Roma Nord, rimasto chiuso da metà luglio a fine agosto per lavori di manutenzione e sistemazione dell'impianto di illuminazione, è da giorni al buio.

Galleria Giovanni XXIII al buio

Di quei sette chilometri che collegano Pineta Sacchetti e Monte Mario allo Stadio Olimpico, a Ponte Milvio e Tor di Quinto, un'asse nevralgica di congiunzione con la Tangenziale est, interi tratti sono piombati nell'oscurità più totale.

Così per automobilisti e centauri percorrere il tunnel di Roma Nord è una vera e propria odissea. Altro che messa in sicurezza della Galleria: nella Giovanni XXIII ad oggi regnano le tenebre.

Sei mesi fa i lavori per la nuova illuminazione

Eppure i lavori programmati dal Dipartimento SIMU, competente per il tunnel, avrebbero dovuto rendere la galleria moderna e luminosa adeguando l'illuminazione del tunnel costruito nei primi anni del Duemila in appena 36 mesi alle nuove normative previste per le gallerie veicolari, con successiva installazione di nuove lampade a tecnologia LED.

Il tunnel di Roma Nord "spento"

Luci sin da subito andate in tilt con i cittadini, già a fine agosto, a segnalare l'anomalia. Nei giorni scorsi il ritorno al buio: parzialmente spento l'ultimo tratto del tunnel a scendere in direzione Stadio Olimpico.

"In quell'ultimo tratto l'illuminazione - fa sapere la Polizia Locale di Roma Capitale, è molto scarsa".

Raccomandata dunque massima prudenza alla guida. In attesa che l'illuminazione rinnovata appena sei mesi fa non sia più a intermittenza.