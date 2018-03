Monte Mario: coppia di cinghiali rovista tra i rifiuti sotto i palazzi

Una scena non nuova per gli abitanti della zona di Monte Mario. Una coppia di cinghiali che rovista sotto i palazzi tra i rifiuti trovati fuori dai cassonetti di via Pier Paolo Pasolini. Siamo a due passi dal Parco dell'Insugherata, dove da sempre sono presenti gli ungulati. Avvistati in strada intorno alle 19:45 di venerdì 30 marzo, i due cinghiali hanno "banchettato" tra la spazzatura con assoluta tranquillità.

Cinghiali in via Pasolini

Immortalati mentre rovistavano tra i rifiuti di via Pasolini, la presenza di cinghiali non è nuova nell'area di Monte Mario. L'ultimo avvistamento lo scorso 22 marzo, in via Giulio Salvatori. In quel caso furono tre gli ungulati fotografati dai residenti mentre passeggiavano sulla strada del Municipio XIV.

Cinghiali 'residenti' a Monte Mario

Come detto, i cinghiali a Monte Mario sono di casa. Tra fine ottobre e inizio novembre fecero la loro apparizione in via Paolo Emilio Castagnola. Episodi analoghi hanno avuto come mete via Taverna e via Rosa Gattorno. In quest’ultimo caso, gli ungulati entrarono all’interno di un giardino condominiale. Il gruppo era composto da cinque cuccioli e tre adulti.