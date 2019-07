Cinghiali tra giochi a molla e scivoli: a Monte Mario "i bambini non possono giocare"

Una mamma con due "figli" al seguito tra giochi a molla e scivoli colorati immersi nel verde di Monte Mario. Nulla di strano se non fosse che a passeggiare incuriositi e tranquilli tra le installazioni ludiche non sono una donna con i suoi bambini ma un grosso esemplare di cinghiale con i cuccioli.

I cinghiali occupano il parco delle Benedettine

Succede al parco delle Benedettine, proprio al confine con la Riserva Naturale dell'Insugherata. Uno spaccato di città ai margini dell'area protetta dove da almeno un anno non è insolito imbattersi in vere e proprie famigliole di ungulati, branchi tanto numerosi e per nulla intimoriti dall'uomo da impossessarsi del giardino dove, di fatto, i bambini di zona "non possono più giocare".

A denunciarlo un residente con tanto di video che immortala la passeggiata di mamma cinghiale con i suoi cuccioli tra i giochini destinati ai più piccoli di Monte Mario.

Cinghiali nel parco: "I bambini non possono giocare"

"I cinghiali occupano il parco delle Benedettine, i bambini non possono usufruire dei giochi" - scrive il residente. Un'area, quella del parco delle Benedettine, già oggetto di numerose segnalazioni e denunce: li i cinghiali scorrazzano tra scuole aperte anche a luglio per i centri estivi, strade e giardini. Delle soluzioni nemmeno l'ombra.

Cinghiali a San Godenzo

Ma non solo cinghiali a due passi dal loro habitat naturale, ossia la Riserva. A Roma Nord gli ungulati si spingono nel pieno del centro urbano. E' così a San Godenzo dove la scorsa sera una decina di cinghiali, due grossi esemplari con cuccioli al seguito, sono stati avvistati tra auto e cassonetti, proprio davanti agli ingressi delle palazzine di zona.Un branco che per ore ha girovagato sui marciapiedi del quartiere. Scene identiche anche in via Oriolo Romano e via Panattoni.

Da Monte Mario alla Cassia i cinghiali, senza piani di contenimento validi e soluzioni concrete, continuano a farla da padroni.

Nel video cinghiali in via Panattoni