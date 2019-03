Lungo via Battistini materassi, scarpe e mobili: una discarica accanto all'isola ecologica

Rifiuti abbandonati ai piedi dei cassonetti, materassi e mobili lasciati nel bel mezzo del marciapiede o nelle aiuole che lo costeggiano: così il primo tratto di via Mattia Battistini, venendo da Pineta Sacchetti, appare come una vera e propria discarica a cielo aperto.

Una discarica accanto all'isola ecologica di Battistini

Nel verde sotto ai cartelloni pubblicitari c'è davvero di tutto: elettrodomestici ridotti in pezzi, vecchi materassi ammuffiti, mobili distrutti, cartacce, scatoloni e vestiario sparso ovunque.

Uno scenario di degrado urbano e di inciviltà: la discarica "diffusa" di via Mattia Battistini sorge infatti a due passi dal centro di raccolta Ama, quello in cui i cittadini possono conferire gratuitamente ingombranti e RAEE ma anche vernici e solventi, calcinacci, pile e neon. Gli unici materiali non ammessi nel centro del Municipio XIV sono sfalci e potature.

"Zozzoni" in azione accanto al centro Ama

Eppure accanto al cancello del civico 537, quello dell'isola ecologica, gli "zozzoni" continuano ad accatastare di tutto. Indisturbati e impuniti.

Così in via Battistini, accanto al centro Ama, dilagano inciviltà e mancato rispetto di ambiente e regole.