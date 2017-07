Senso unico in via Taverna, idea al vaglio della commissione Mobilità

Via Giuseppe Taverna a senso unico. La proposta è stata analizzata ieri 27 luglio in commissione Mobilità, presieduta da Paolo De Laurentiis, consigliere del M5S di Monte Mario. Presente anche il gruppo della polizia locale.Il possibile ‘cambio’, secondo quanto riferito dallo stesso De Laurentiis, già era stato studiato nel corso della precedente Amministrazione (governo Pd) ma non si era concretizzato “pure per le rimostranze dei cittadini”.

Ipotesi sperimentazione temporanea

“Chi ci ha preceduto al governo del Municipio XIV – ha detto De Laurentiis – ha deciso ma non attuato di inserire il senso unico su via Taverna. Tra l’altro, alcuni residenti e commercianti si erano lamentati per una scarsa informazione a riguardo. Ebbene la commissione Mobilità, con l’ausilio della polizia locale, ha effettuato un sopralluogo per avere un quadro preciso del caso. Tra le ipotesi al vaglio, c’è la sperimentazione del senso unico per un lasso di tempo limitato”.

Senso unico in via Taverna: nota positiva

Ma quale sarebbe la nota positiva di un senso unico? Così De Laurentiis: “Sul tratto indicato ci sono parcheggi ai due lati della carreggiata e una scuola. Durante l’anno scolastico, appunto, basta poco per ostruire il percorso che peraltro sbocca su via Trionfale, già trafficata di suo. Il senso unico garantirebbe una maggiore fluidità, in aggiunta a misure ulteriori come la presenza di parcheggi con stalli ai lati”.

Senso unico in via Taverna: nota negativa

Ovviamente c’è anche il risvolto della medaglia. “La nota negativa dell’eventuale senso unico – ha terminato – è una: chi giunge da via Trionfale sarebbe costretto ad allungare il percorso di un centinaio di metri. Infatti, dovrebbe entrare in via Giuseppe Allievo, scendere lungo via Teresa de Gubernatis Mannucci e immetersi, infine, su via Taverna”.

Report sullo studio dei flussi

Alla commissione ha preso parte, tra gli altri, Massimiliano Pirandola, consigliere del Movimento nazionale per la Sovranità, che ha spiegato: “L’Amministrazione precedente aveva previsto una serie di vie che dovevano modificare la viabilità, tra cui via Taverna. Per quello che mi riguarda, chiederò il report con lo studio dei flussi, per capire se le modifiche possano essere migliorative o meno. Inoltre – ha continuato – sarà importante un’azione partecipata da parte del Municipio, attraverso l’ascolto dei residenti. La 'trasformazione' di una strada va a incidere su un intero quadrante, non si possono allestire sperimentazioni in modo artigianale”.