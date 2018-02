La prevenzione fa tappa a Monte Mario: arriva il test gratuito per la sifilide

Monte Mario si è schierato dalla parte della prevenzione. Lunedì 19 febbraio ci sarà una giornata di informazione all'interno del consultorio che si trova nel padiglione 5 del Santa Maria della Pietà. L'appuntamento, organizzato dalla Asl Roma 1 e dal circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, è inserito nel progetto promosso dal ministero della Salute e l'istituto dermatologico San Gallicano. Nell'occasione, sarà possibile accedere sia al test per la sifilide, che sarà effettuato con un prelievo di sangue capillare sia al test salivare rapido per l'Hiv.

La sifilide

Quello della prossima settimana è soltanto il primo di una serie di appuntamenti in programma. La sifilide, come ricordato in una nota dell'istituto San Gallicano, è un'infezione sessualmente trasmissibile "molto contagiosa che si può trasmettere anche con un semplice rapporto orale". Non solo: secondo quanto scritto da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) al termine del cinquantaseiesimo Congresso nazionale dell’Associazione dei dermatologi ospedalieri dello scorso ottobre," negli ultimi anni i casi di malattie sessualmente trasmissibili sono sempre aumentati, passando dai circa 3500 del 2006 ai circa 6500 del 2013. Un aumento registrato soprattutto tra gli italiani e i maschi. Ad aumentare sono malattie batteriche come le infezioni da Chlamydia trachomatis e la sifilide, ma anche quelle determinate da virus".

L'incontro a Monte Mario

Lunedì le porte del consultorio di Monte Mario saranno aperte dalle 14 alle 16,30. Prima di effettuare il test Hiv salivare, è stato segnalato che è necessario non aver mangiato, bevuto o fumato da almeno 30 minuti. Per maggiori informazioni telefonare al numero 06/68352856 - dal lunedi al venerdì - dalle 8,30 alle 13.