Monte Mario, una targa dedicata a Massimo Urbani: ci sarà anche il vicesindaco Bergamo

Ancora è in piedi il braccio di ferro per vedere la terza edizione Festival Jazz di Monte Mario (“ne parleremo ancora”) ma intanto una quadra è stata trovata intorno a Massimo Urbani, talentoso musicista cresciuto nel quartiere e morto a soli 36 anni. Lunedì 8 maggio, alle 17, si terrà un evento in occasione dei 60 anni dalla nascita dell’artista nel giardino antistante al Santa Maria della Pietà, a lui dedicato. All’appuntamento, secondo quanto appreso da RomaToday, sarà presente il vicesindaco Luca Bergamo, che scoprirà una targa intitolata a Urbani.

Come detto, non è escluso che qualcuno possa ritirare in ballo la vicenda legata al Festival Jazz, per adesso non previsto in cartellone. Al tal proposito, è scattata una petizione on line in cui si sottolineava: “Noi che in questi due anni abbiamo lavorato con passione per onorare il ricordo di un amico ma soprattutto di un grande musicista romano, che rischia di essere dimenticato nella sua città. Noi che abbiamo fatto tanti sforzi per contribuire a tenere alto il livello culturale cittadino, siamo stupiti e increduli”.

Livia Marigliano, presidente della commissione Cultura del Municipio XIV, su questo quotidiano aveva sottolineato: “Essendo quest'anno la ricorrenza del 60esimo compleanno di Urbani abbiamo dato la nostra disponibilità, alle associazioni degli amici del famoso jazzista, di celebrarlo l'8 maggio ma non ci sono pervenute adesioni a riguardo”. Ma forse, come detto, qualcosa si è mosso in tal direzione. In riferimento al Festival, invece, Marigliano aveva ribadito: “I fondi sono più o meno gli stessi dei recenti anni. Abbiamo preferito non investire in blocco la gran parte delle disponibilità per un unico evento”. Poi un auspicio sulle serate legate al bando per l’estate in Municipio: “Sarebbe bellissimo se una di queste fosse dedicata al jazz e a Massimo Urbani".