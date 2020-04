Monte Mario, verso il recupero del fontanile di Pio IX: gioiello di fine ‘800 “dimenticato”

Il fontanile di Pio IX verso il recupero. Si è concluso lo studio di fattibilità realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina per il restauro del bene storico nel cuore di Monte Mario. Un gioiello “dimenticato” per anni tra incuria ed abbandono, diventato nel tempo una sorta di discarica a cielo aperto oltre che fulcro di accampamenti abusivi con tanto di panni stesi e rifiuti sparsi ovunque.

Recupero per il fontanile di Pio IX

Uno schiaffo alla storia e a quel fontanile che Papa Pio IX volle edificare nel 1866 per l’approvvigionamento idrico della Borgata Sant’Onofrio. Fu l’architetto Antonio Sarti, esperto in materia idraulica, a studiare come portare le acque del vicino Acquedotto Traiano-Paolo accanto a case, scuola e chiesa lungo via Trionfale.

Il fontanile di Pio IX per valorizzare Acquedotto Traiano-Paolo

L’iter è avviato. Per il completo recupero del fontanile di Pio IX si attende la delibera della Giunta capitolina “così si potranno poi effettuare gare e incaricare committenze per lavori di restauro, bonifica e riqualificazione del sito. Tutto questo – ha sottolineato la presidente della commissione Cultura del Comune di Roma, Eleonora Guadagno - previo inserimento dell'opera nel Piano Investimenti e ok formale della Soprintendenza di Stato, che è in possesso dallo scorso febbraio dello studio di fattibilità".

La ristrutturazione del Fontanile Pio IX, è questa l’idea del Comune, si tradurrebbe nella possibilità di istituire un percorso legato alla conoscenza e alla valorizzazione dell'Acquedotto Traiano-Paolo con eventuale accesso al pubblico. “Si tratta – ha spiegato Guadagno - di una porzione di via Francigena che attraversa il Municipio XIV e che conduceva i pellegrini verso la città meta, il luogo da dove avvistavano per la prima volta la Basilica di San Pietro, dopo il lungo viaggio”.

Fontanile Pio IX gioiello di fine ‘800 dimenticato

Durante la fase di studio dell'area, per consentire i rilievi necessari, il Roma Montemario ha provveduto ad interventi di pulizia limitrofi e di sfalcio del verde in esubero liberando il fontanile dal perenne stato di incuria. Un primo passo verso l’atteso recupero e la valorizzazione del gioiello di fine ‘800 “dimenticato”.