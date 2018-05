Monte Mario, ramazzata contro la monnezza: nonna pulisce in strada e sfida il degrado

Un’emergenza rifiuti “innegabile e conclamata”. Questo è quanto sta accadendo nel Municipio XIV e pure nel resto della città. L’argomento, trattato ieri 2 maggio in commissione Trasparenza, sta lasciando il segno nei territori. Da Torrevecchia alla Balduina, da Torresina al Quartaccio, da Primavalle a Ottavia: nessuna zona o quartiere ne sta uscendo indenne. In mezzo al traffico, però, c’è chi non si è limitato a suonare il clacson. È il caso di una residente di Monte Mario, scesa in strada per dare una bella ripulita.

Nonna sfida la monnezza di Monte Mario

La nonnina (“ma non fatevi sentire che la chiamate così”) vive in via Ezio Sciamanna. Oggi 3 maggio - intorno alle 7,30 - è stata notata in via Carlo Francesco Bellingeri, nel punto dove sono andati a fuoco due cassonetti (leggi l’articolo) e dove i sacchetti dei rifiuti hanno preso casa su parte della carreggiata. Lì, un paio di secchioni nella serata di ieri sono stati svuotati. Un bicchiere mezzo pieno, visto che una fetta di immondizia è rimasta adagiata sull’asfalto. Così la donnina ha visto bene di dare una sterzata.

Pulizia in via Carlo Francesco Bellingeri

Vestaglia verde, pantofole, braccia scoperte. Il leggero fresco mattutino non ha certo messo pensiero alla signora, che si è tappata il naso e ha dato una ripulita all’angolo incriminato. Chi la conosce, ha assicurato che ogni giorno cura lo spazio davanti casa e non solo. Una volta, a farle compagnia, c’era un’altra cittadina di Monte Mario, di nome Rosa, al momento ferma per motivi di salute.

Emergenza rifiuti nel Municipio XIV

In questo lato del Quattordicesimo, chi ci abita, ha ripetuto: “È una zona dove il problema rifiuti si sente, perché i cassonetti sono pochi. Ne abbiamo richiesti ulteriori, anche negli anni precedenti, perché come si blocca la raccolta, arrivano i problemi. Ovvero veniamo invasi dall’immondizia”. Un trend negativo a cui la nonna ha risposto sul campo, agendo in prima persona. Con la scopa in mano, non pontificando davanti a una tastiera. Vecchie maniere che non passeranno mai di moda.