Monte Mario, il mercato di piazza Thouar non deve morire: “Sarà riqualificato”

Il mercato di piazza Pietro Thouar, a Monte Mario, dovrà essere riqualificato. La posizione, netta, è stata assunta dalla commissione Commercio del Municipio XIV. Un’idea rimasta salda a seguito del sopralluogo dello scorso 2 febbraio e dopo aver visionato le carte, come raccontato a RomaToday dall’assessore locale, Carlo Cini: “È un mercato su strada, all’aperto, di competenza municipale. Eppure i titoli non sono mai stati stabiliti in modo definitivo, per i rimbalzi di competenza tra il Comune e l’allora circoscrizione”.

L’opzione da cavalcare, quindi, è stata quella “di avviare un processo partecipativo con assemblee dei cittadini e degli operatori – ha riferito Cini – con l’apporto delle commissioni Commercio e Partecipazione, in modo tale da far aderire il territorio alle decisioni dell’Amministrazione e all'indirizzo politico che il Consiglio darà alla giunta. Con una apposita delibera, si metterà all’oggetto la riqualificazione del mercato”.

Ma quale è la situazione attuale? “I diritti degli operatori, circa una ventina, saranno riconosciuti da un attento lavoro dell'ufficio Commercio. La piazza, sia se il processo partecipativo e gli operatori vorranno mantenere il mercato in loco o vorranno trasferirlo in un area più commercialmente appetibile (ma sempre a Monte Mario) sarà riqualificata e la direzione del Municipio ne ha verificato la sostenibilità contabile dell’intervento, non escludendo anche la possibilità di avviare interventi con il contributo capitolino o di project financing. Il numero dei posteggi da assegnare – ha terminato – sarà sicuramente maggiore di quello attuale, in base all'area individuata dall'assemblea cittadina”.