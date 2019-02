La scuola di Monte Mario cade a pezzi: crollano intonaci dall'ultimo piano

I frammenti di intonaco venuti giù come pioggia, il rumore dello sgretolio e il tonfo sulle scale esterne di emergenza: paura ieri mattina nella scuola "Amici- Di Meglio" di Monte Mario dove, intorno alle 11, alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dalla parte superiore dell'edificio crollando al suolo.

Intonaci caduti nella scuola di Monte Mario

"Sono venuti giù circa tre metri di rivestimenti massicci" - racconta a RomaToday una delle maestre dell'IC Paolo Stefanelli.

L'angolo defilato rispetto alle attività didattiche e l'orario nel pieno delle lezioni hanno fortunatamente evitato il peggio: nessuno degli alunni, dei docenti o del personale è rimasto ferito.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, chiamati dal Dirigente Scolastico Flavio Di Silvestre, per la messa in sicurezza dell'intonaco pericolante.

Una scuola che grida manutenzione

Una scuola, la Amici-Di Meglio, che invoca manutenzione: nel maggio scorso, in seguito ad un forte temporale, toccò al preside salire sul tetto e far defluire l'acqua che si stava pericolosamente infiltrando nel soffitto della mensa. Un mese dopo l'interdizione delle aree esterne perimetrali proprio per l'impossibilità di rifare le facciate.