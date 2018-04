Monte Mario, una fermata nel degrado: l’attesa del bus tra bottiglie e sporcizia

Il caldo e la sporcizia. Siamo in via dell'Acquedotto del Peschiera, Municipio XIV, a ridosso della fermata dell’autobus, zona Monte Mario. Il disagio quotidiano di chi attende il mezzo pubblico è quello di convivere con il degrado circostante. Già, perché di pulito c’è poca roba.

Bottiglie di birra alla fermata del bus

La situazione, per certi versi atavica, si è ripetuta pure oggi 23 aprile. Mancava poco alle 10 di mattina e già lo spettacolo in scena era da mani nei capelli. Le persone che si appoggiano al muretto per sedersi dovevano stare attente alle bottiglie di birra che erano state gettate lì. Non solo: qualcuno ha visto bene di lasciare anche quel che rimaneva di un pollo allo spiedo. Il tutto avvolto dalla carta stagnola.

Cassonetti stracolmi e degrado

A breve distanza, poi, i secchioni dell’immondizia stracolmi che emanavano un odore tutt’altro che gradevole. E sul marciapiede i sacchetti dei rifiuti. Se uno era un pò distratto, rischiava di inciampare.

Disagio quotidiano a Monte Mario

Questa la fotografia odierna, che non si è discostata molto da quanto i residenti della zona sono costretti a vedere giorno dopo giorno. I cassonetti pieni, da queste parti, sono una costante. La speranza è riuscire a cambiare rotta. Per poter prendere l’autobus senza una pattumiera a cielo aperto a fare da compagnia.