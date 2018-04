Rifiuti e degrado, discarica a cielo aperto con vista sull’ex manicomio

Le fiamme non hanno risparmiato un furgone posteggiato in via Sebastiano Vinci, a Monte Mario, Municipio XIV. Quel che resta del mezzo è situato a pochi passi da uno degli ingressi del Santa Maria della Pietà, l’ex manicomio che ospita alcuni sportelli dell’Amministrazione locale. La presenza del veicolo bruciato è stata segnalata alla polizia locale già da una decina di giorni. Intorno poi, non è che le cose vadano meglio, tra scarti edili lasciati su un lato e pneumatici buttati dove capita. Una discarica a cielo aperto i cui livelli si alzano e si abbassano a secondo dei periodi, ma che permane una problematica di questo angolo di territorio.

Degrado a Monte Mario

Scorrendo via Sebastiano Vinci è spuntato fuori di tutto: stracci, lattine di olio, sacchetti di plastica, bottiglie di vetro, passeggini, scarpe. Un campionario che è stato impossibile non notare. Il tutto alla luce del sole, ben visibile ai residenti del quartiere sia a chi è di passaggio. Uno spettacolo che è equivalso a un pugno allo stomaco, diretto a chi vorrebbe godere di un maggior decoro e che invece è costretto a fare i conti con la sporcizia.

Rifiuti davanti alla baraccopoli

Girato l’angolo - verso l’ex campo di calcio del Monte Mario, per intendersi - c’è via Cesare Lombroso, dove convivono un presidio del 118, il Sert e un campo rom. Mentre l’area sportiva aspetta una riqualificazione, davanti alla baraccopoli (tra una buca e l’altra) si alza un cumulo di immondizia da far accapponare la pelle. Stessa storia pure a bordo strada.

Attesa la bonifica

I cittadini della zona da anni sono in attesa di una bonifica con la B maiuscola. Una pulizia complessiva che, però, ancora stenta ad arrivare. E tutto è concentrato a un tiro di schioppo dal Santa Maria della Pietà, che è stato individuato come centralità urbana del Quattordicesimo. Eppure la realtà è un’altra. Ovvero una cartolina del degrado che, a Monte Mario, sa tanto di beffa.