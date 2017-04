Monte Mario, dedica d'autore: "Ti amo anche oggi" firmato su tela

L'ultimo dei romantici o l'ultima delle romantiche? La domanda per adesso è accompagnata dal silenzio. Perché è ignota l'identità di chi, ieri 27 aprile, ha lasciato a Monte Mario la propria dedica d'amore in via Fratelli Gualandi, all'incrocio con via Trionfale. Un messaggio di quattro parole, "Ti amo anche oggi", adagiato su altrettante tavole da disegno che sono state legate ad un palo.

Passanti e curiosi non hanno potuto non notare l'omaggio affettuoso. Tra questi il consigliere del Municipio XIV, Massimiliano Pirandola. L'esponente di Movimento Nazionale per la Sovranità ha prima scatattato la foto e poi l'ha postata sulla propria pagina Facebook, commentando: "Simpatica dimostrazione di amore a Monte Mario". Intercettato da RomaToday, ha aggiunto: "È stata una cosa carina e per nulla volgare".