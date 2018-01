Monte Mario, crolla muro di cinta: ferite donna e bambina

Paura oggi 2 gennaio a Monte Mario. Un muro di cinta, all'altezza di via Trionfale, incrocio con Viale Monfortani, è crollato verso le 13,30 in un punto dove, secondo quanto appreso, c'è un'area di cantiere. Una donna e una bimba (quest'ultima in codice giallo) sono state trasportate al policlinico Gemelli.

Rilievi della polizia locale

"La strada è stata chiusa" ha raccontato Mauro Gallucci, ex consigliere del Municipio XIV, che ha raccolto informazioni su quanto avvenuto nella giornata odierna. Sul posto presente la polizia locale del gruppo XIV Monte Mario per i rilievi del caso e per capire l'esatta dinamica dei fatti.