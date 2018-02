"Maometto pedofilo", scritta ingiuriosa al mercato di piazza Thouar

"Maometto pedofilo". Questo il messaggio comparso in piazza Thouar, a Monte Mario, Municipio XIV, dove c'è il mercato coperto. La scritta ha imbrattato la saracinesca di una pescheria. L'attività è portata avanti da Tareke Mansour, egiziano, tre figli, sposato con una italiana, che a RomaToday ha detto: "Non ho mai avuto problemi". Quanto avvenuto potrebbe avere dietro una matrice di tipo razzista. Tareke, nel frattempo, ha confidato: "Non so chi possa essere stato, non ho mai subito atti di questo tipo".

La scritta ingiuriosa

La serranda è stata imbrattata, presumibilmente, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio. "Quello schifo (riferito alla scritta ingiuriosa,ndr) è apparso sulla serranda del negozio di ragazzi egiziani che vivono e lavorano da anni a Monte Mario, ragazzi che non hanno mai creato problemi a nessuno e che sono perfettamente integrati" è stato il commento di un residente della zona. La vicenda, peraltro, ha raggiunto inevitabilmente l'Amministrazione del Quattordicesimo. Valeria Pulieri, assessora locale all'Ambiente, è stata avvertita nella giornata di domenica. Immediatamente, ha sollecitato Ama affinché procedesse alla rimozione. Operazione (foto sotto) che è avvenuta di lì a poco, come confermato dalla stessa Pulieri: "Li ringrazio per il tempestivo intervento".

"Rispetto porta rispetto"

Tareke Mansour è ritornato al banco del pesce. E a questo portale ha affermato: "Lavoro qui da oltre dieci anni, da subito sono andato d'accordo con tutti. La scritta comparsa sulla sarcinesca è un'offesa, che francamente non capisco. Perché il rispetto porta rispetto. Io mi sono comportato sempre così. Mi spiace per quello che è avvenuto".

L'intervento al mercato di Monte Mario

Il commerciante, dopo aver affermato di non avere idea di chi possa essere stato, ha infine raccontato: "Sabato siamo rimasti fino alle 15 e non c'era alcuna scritta. Quindi presumo che possa essere stata lasciata nella notte. Quando sono tornato, ho trovato gocce di vernice per terra e non ho compreso il motivo. Poi è stata una cliente che mi ha spiegato cosa fosse avvenuto e che la scritta era stata rimossa. Tutto si è risolto in fretta, meglio così".