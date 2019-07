Monte Mario martoriato dal maltempo: strada "aperta in due", muri crollati e palazzi senza corrente

Il pronto soccorso dell’ospedale Gemelli allagato con le ambulanze del 118 deviate sui nosocomi più vicini e alcuni pazienti spostati in aree protette, via Mattia Battistini in parte chiusa per quell’asfalto completamente saltato a causa del maltempo.

Maltempo: Gemelli allagato e via Mattia Battistini chiusa

Il nubifragio che questa notte si è abbattuto su Roma non risparmia nemmeno il quadrante di Monte Mario dove la conta dei danni è appena iniziata.

"Uno scenario da post terremoto quello a cui si assiste nel territorio del XIV Municipio” – denuncia il dirigente di Fratelli d'Italia e delegato all'Ambiente di Roma, Marco Visconti, dipingendo un quadro dello stato delle cose in quel quadrante della città affatto roseo.

Temporale su Roma: disagi a Battistini, Balduina e Primavalle

“A via Mattia Battistini l'asfalto si è letteralmente aperto in due, a via Andrea Verga, tra Torrevecchia e Primavalle, è andato giù il muro di contenimento di una palazzina, mentre via Prisciano e Belsito, alla Balduina, sono senza corrente dalle prime ore della notte” – il resoconto di Visconti che non risparmia critiche alle amministrazioni a Cinque Stelle a guida della città e del municipio.

L’accusa all’assessora Gatta: “Via Mattia Battistini ‘esplosa’ dopo lavori”

Sotto accusa la gestione degli appalti di manutenzione delle strade e, di conseguenza, l’operato dell’assessora Magherita Gatta.

“In via Mattia Battistini l'asfalto è letteralmente esploso e il peggio si è evitato solo grazie alla solerzia impagabile degli agenti del XIV Gruppo di polizia municipale che hanno provveduto alla chiusura. L'Assessore ai Lavori Pubblici della Capitale Margherita Gatta - accusa Visconti - sia chiamata a spiegare da chi, in quale modo, con quali materiali e a quali costi, sono stati eseguiti dal 2017 ad oggi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestiti dal SIMU, su questa arteria frequentatissima e nevralgica di Roma nord”.

Maltempo a Roma: disagi in tutta la città

Tanti i disagi in tutta la città. Strade allagate e chiuse al traffico, alberi sulle carreggiate, asfalto letteralmente "esploso" sotto il peso del temporale: tra i quartieri più colpiti Settebagni, Prima Porta e Ponte Milvio. A Fiumicino una giovane donna di 27 anni ha perso la vita, sbalzata via con l'auto da una tromba d'aria.

I vigili del fuoco, la Protezione civile e gli agenti della Polizia locale sono a lavoro da questa notte in tutta Roma.