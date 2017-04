Alzheimer, parlare con gli occhi e il cuore: un libro firmato dalla consigliera a Cinque Stelle

Consigliera del M5S nel Municipio XIV, presidente della commissione Politiche sociali e anche autrice del libro – insieme al giornalista, Mario Masi – “Io ci sono. Alzheimer senza paura” (Aracne editore). Rita Angelini, operatrice sanitaria certificata Cemi (Centro di Medicina dell’Invecchiamento) al policlinico Agostino Gemelli, ha concluso questa esperienza con un’idea: “E’ necessario superare il desiderio di nascondersi. La malattia non è accettata dalla società. Ma fa parte di noi, come lo è la vecchiaia”.

Il manuale è stato strutturato per tentare di aiutare a comprendere i bisogni dei malati e delle persone che si trovano intorno a loro, in modo da non lasciarli impreparati. Soprattutto nell’affrontare i vari aspetti della patologia.

“Uscendo dall’isolamento e creando legami con altre persone che vivono la stessa situazione possiamo scoprire quante persone provano le nostre stesse emozioni – hanno spiegato Angelini e Masi – la vergogna svanisce di fronte alla condivisione, lasciando il posto all’autostima e all’amore. Queste pagine – hanno sottolineato – vogliono essere un piccolo contributo utile a rimettere tutti i pezzi del puzzle al loro posto, cercare di ricomporre un identità per andare avanti, riuscire a comprendere meglio i bisogni dei nostri cari e capire come comportarsi durante la giornata. Impariamo a parlare con gli occhi, con le mani e con il cuore in modo che quel peso sulle spalle diventi un po’ più leggero”.