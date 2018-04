Lavori nel Municipio XIV: cambia la viabilità a Palmarola, Balduina, Monte Mario e Battistini

Nuove discipline di traffico nel Municipio XIV. In alcune zone (Palmarola, Balduina, Monte Mario, Battistini) sono previsti lavori di scavo ed esecuzione di interventi della società di distribuzione di gas. Per questo il corpo di polizia locale ha istituito misure provvisorie relative alla viabilità. Per quanto concerne i trasporti, Atac e Roma Tpl dovranno provvedere allo spostamento momentaneo e al successivo riposizionamento delle fermate.

Lavori a Palmarola

I lavori a Palmarola saranno in via Segrate, all’altezza dei civici 21 e 77, dalle 9 alle 17. La nuova disciplina di traffico partirà mercoledì 2 maggio e durerà fino al termine degli interventi, fissati per sabato 12 maggio. Ci sarà il divieto di fermata e zona rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata, mezzi di lavoro in azione, limite massimo di velocità a 30 chilometri orari, strettoie asimmetriche, passaggi obbligati, pedoni in sicurezza.

Scavi di indagine alla Balduina

Alla Balduina, in via Proba Petronia, Italgas provvederà a uno scavo di indagine nel periodo 3-13 maggio, dal civico 40 al civico 42, dalle 9 alle 17. Nel punto indicato divieto di fermata, rimozione coatta su ambo i lati, mezzi di lavoro, limite massimo a trenta chilometri orari, strettoie asimmetriche, passaggi obbligati, senso unico alternato con ausilio di movieri o semaforo mobile, pedoni in sicurezza sul lato opposto. Scavi di indagine sono in programma, poi, anche in via Fedro, nell’arco temporale 8-18 maggio, dalle 9 alle 17. Il tratto interessato andrà dal civico 40 (per trenta metri) in direzione di piazzale Socrate.

Intervento a Battistini

In via Mattia Battistini (venti metri prima e venti metri dopo il civico 509) Italgas interverrà in orario notturno, dalle 22 alle 5 di mattina, a cominciare da giovedì 3 maggio fino a domenica 13. Previsto il ripristino diurno dell’area e il senso unico alternato, oltre al divieto di fermata e alla messa in sicurezza dei pedoni.

Lavori di scavo a Monte Mario

Lavori di scavo da parte di Italgas sono in arrivo a Monte Mario, in via Achille Mauri - da quindici metri prima del civico 14/C - dal 3 al 13 maggio, nell’orario 9-17. Per tale motivo e per consentire gli interventi in sicurezza, è stata messa su carta una disciplina provvisoria di traffico. Quindi ci sarà divieto di fermata, limite massimo a 30 chilometri orari, passaggi obbligati, strettoie asimmetriche e pedoni in sicurezza sul lato opposto.

Potatura alberi a Torrevecchia

Da segnalare che mercoledì 2 maggio, dalle 9 alle 17, cambierà la viabilità a Torrevecchia, per occupazione di suolo pubblico in vista di lavori relativi alla potatura di alberature (di proprietà condominiale). I tratti interessati saranno via Stellanello (da via Bardineto per venti metri, direzione via Cogoleto) e via Bardineto (da via Stellanello per venti metri, direzione via Taggia). Previsti divieto di fermata e rimozione coatta su entrambi i lati, limite di velocità a trenta chilometri orari, passaggi obbligati, pedoni in sicurezza e strettoie asimmetriche.