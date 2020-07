Si chiudono le porte di via Battistini, il Municipio XIV trasloca: “Risparmio per Comune e tasche cittadini”

Via Mattia Battistini, 464 non è più la sede del Municipio XIV. Il Roma Monte Mario ha riconsegnato ufficialmente la palazzina alla proprietà: la sede istituzionale e gli uffici, compresi quelli delle componenti politiche, traslocano nel complesso del Santa Maria della Pietà.

La sede del Municipio XIV trasloca al Santa Maria della Pietà

Uno spostamento deciso da tempo, anticipato perchè divenuto “doveroso e improcrastinabile” dopo che il Direttore del XIV in una relazione ha evidenziato “evidenti criticità per sicurezza e salute delle persone, carenze strutturali e di progettazione antincendio”.

Il Municipio XIV trasloca dunque nei padiglioni dell’ex manicomio. “La riconsegna della struttura consentirà un risparmio notevole per Roma Capitale, quindi per tutti i cittadini. Con questo risultato, raggiunto nei tempi stabiliti del 30 giugno, risparmieremo infatti - ha scritto il consigliere del M5s, Alessandro Volpi - i 225.000 euro di canone annuo che l'Amministrazione capitolina sostiene da decenni per una sede sicuramente non adeguata. La sede del Municipio si sposta definitivamente al Santa Maria della Pietà: gli uffici di via Battistini saranno spalmati tra i Padiglioni 29-30 e parte del padiglione 16”.

Gli uffici del Municipio XIV nei padiglioni dell'ex manicomio

A Monte Mario attesa per il via libera dalla Asl per estendere gli uffici municipali a tutto il padiglione 16 e per iniziare il restauro del padiglione 18. Le attività di carattere culturale e sociale sono invece previste nel 31, quello occupato dell’Ex Lavanderia.

“Con la riconsegna di Battistini facciamo anche un passo in avanti per l'attuazione della Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà che si arricchisce con la presenza di tutti i servizi municipali al suo interno”.