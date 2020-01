Galleria Giovanni XXIII chiusa dal 20 gennaio: le strade alternative

Sulla chiusura di Galleria Giovanni XXIII non si torna indietro: il 20 gennaio partono i lavori sulla “canna nord”, quella in direzione Pineta Sacchetti.

Dal 20 gennaio chiusa Galleria Giovanni XXIII

Per il tunnel lavori di manutenzione del manto stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e del rivestimento. Ad essere interessato dal cantiere il tratto compreso tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti: così, per consentire gli interventi, la canna a salire della Galleria Giovanni XXIII sarà chiusa al transito veicolare.

Galleria Giovanni XXIII chiusa in direzione Pineta Sacchetti

I lavori, così ha annunciato il Comune dopo la rimodulazione dell’intevento, dovrebbero durare “35-40 giorni”, non 75 come inizialmente previsto. La disciplina di traffico provvisoria emanata dalla Polizia Locale avrà però decorrenza dalle ore 22 del 20 Gennaio 2020 alle ore 6 del 4 Aprile 2020.

Per Galleria Giovanni XXIII chiusura al transito veicolare della canna in direzione via della Pineta Sacchetti.

Viale Antonino di San Giuliano: direzione obbligatoria diritto prima dell'intersezione con la rampa di immissione nella Galleria Giovanni XXIII.

Via del Foro Italico: direzione obbligatoria a sinistra all'intersezione con la Galleria Giovanni XXIII, direzione via della Pineta Sacchetti.

Chiusura Galleria Giovanni XXIII: strade alternative

Questi i percorsi alternativi per sopperire alla chiusura di Galleria Giovanni XXIII in direzione Pineta Sacchetti-

Uscita su Viale di Tor di Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz, viale Antonino di San Giuliano, via dei Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea, via Trionfale; (limitazioni di transito per veicoli superiori a 6 T.) uscita su Corso di Francia, via Cassia Nuova, via Vilfredo Pareto, via Cassia, viale Cortina D'Ampezzo, via del Forte Trionfale, via Trionfale; uscita su Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via della Camilluccia, via Trionfale; uscita su Galleria Farnesina, viale dello Stadio Olimpico Circonvallazione Clodia, Panoramica, via Trionfale.