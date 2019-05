Funivia Casalotti-Battistini, c'è l'ok di Anas: le cabine passeranno sul Raccordo

Nessun veto o stop di Anas per la realizzazione della funivia Casalotti-Battistini, l'infrastruttura che il Comune vorrebbe realizzare per connettere il quadrante periferico con il capolinea della metro A.

La funivia Casalotti Battistini sul GRA

Un tracciato di quasi 4 chilometri che, sorretto da 41 piloni, attraversa i quartieri di Torrevecchia, Montespaccato e Collina delle Muse di fatto sorvolando un tratto del Grande Raccordo Anulare.

Un punto, l'attraversamento delle corsie dell'A90, focale e molto discusso tanto da far temere una proibizione preventiva all'opera senza un'adeguata soluzione: Anas infatti ha sempre indicato come "ineludibile per concedere il permesso di sorvolo" la copertura del trattato interessato dal passaggio delle cabine.

Una copertura sul Gra per il passaggio delle cabine

Un nodo che però sarebbe stato sciolto. "Il tema del sorvolo sul GRA è già stato risolto dalla soluzione tecnica condivisa tra Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitane e Anas" - hanno fatto sapere attraverso una nota congiunta i tre Enti.

"Nell'ambito delle varie fasi di realizzazione e avanzamento dello stesso progetto, Anas è stata sempre interpellata in qualità di ente gestore del Gra e nel corso degli incontri, svolti in maniera costruttiva e sinergica, Anas ha richiesto la copertura del tratto del Gra interessato dal passaggio delle cabine e la corretta distanza dei pali dalla sede del raccordo anulare, secondo le norme previste dal Codice della strada".

Richieste e proposte recepite ed elaborate dal gruppo di lavoro del Pums, ossia amministrazione capitolina, Roma Metropolitane, Roma Servizi per la Mobilità e Risorse per Roma, "che ha inserito nel progetto una apposita protezione per consentire l'attraversamento".

Funivia Casalotti Battistini: opera da 110milioni di euro

Un intervento, quello relativo alla copertura del Gra, "ricompreso nel costo complessivo stimato dell'opera" - specificano Roma Servizi per la Mobilità, Roma Metropolitane e Anas. Dunque restano invariati i circa 110milioni di euro inizialmente stimati.