Municipio XIV e il futuro del Forte Trionfale: nuovo incontro a gennaio

Un nuovo incontro a gennaio. È questa la decisione presa al termine dell’incontro del 21 dicembre tra l’Agenzia del Demanio, il ministero della Difesa, il dipartimento programmazione attuazione urbanizza e l’assessorato all’Urbanistica. Sul tavolo il futuro del Forte Trionfale. Presente anche il presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna.

Secondo quanto riferito da via Battistini, “il Municipio XIV ha riportato le numerose osservazioni formulate dalle realtà territoriali” insieme a quelle delle due commissioni locali congiunte Patrimonio-Lavori pubblici “da cui è emerso che la commissione esaminatrice è sprovvista degli elementi essenziali per poter valutare in modo ponderato le ipotesi progettuali del Dipartimento”.

Inevitabile, pertanto, la necessità di un prossimo appuntamento in agenda ad anno nuovo, in modo tale da acquisire quei dati che, come ha sottolineato il Municipio, “consentano di definire il quadro economico/finanziario e l’opportunità di rinegoziare la Sul (superficie utile lorda) in previsione delle nuove indicazioni politiche e delle osservazioni raccolte dalle associazioni territoriali”.