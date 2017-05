Monte Mario, "M5S cancella il Festival Jazz dedicato a Massimo Urbani"

“Nel giorno dell’anniversario della nascita di Massimo Urbani, il M5S cancella il Festival del jazz a lui dedicato”. A parlare sono Valerio Barletta e Pino Acquafredda, rispettivamente capogruppo Pd nel Municipio Roma XIV e consigliere democrat dal 2013 al 2016. Le loro parole sono arrivate ieri, 8 maggio, giorno della commemorazione dedicata al talentuoso musicista - scomparso nel 1993 a soli 36 anni - che si è tenuta in via Chiarugi, davanti al Santa Maria della Pietà. Nell'occasione, è stata scoperta la targa intitolata a Urbani (vedi sotto foto Facebook Municipio Roma XIV), alla presenza del vicesindaco, Luca Bergamo e dell'assessore locale Daniele Mancini. A tal proposito Livia Marigliano, presidente della commissione Cultura locale, ha notato: "Stupisce l'interesse del gruppo Pd per la figura di Massimo Urbani: quando è stata scoperta la targa, non era presente nessuno di loro".

LA VICENDA- Facciamo un passo indietro. La palla è scoppiata a fine aprile con una petizione on line successiva alle parole impresse su Facebook da parte di Giuseppe Salerno e Maurizio Urbani, il primo presidente dell'associazione culturale-scuola di musica Esacordo e il secondo fratello del sassofonista cresciuto a Monte Mario. In pratica, si sosteneva che la terza edizione dell'evento - dopo quelle del 2015 e del 2016 - era praticamente a rischio. Marigliano, allora, aveva specificato: "Abbiamo preferito non investire in blocco la gran parte delle disponibilità per un unico evento. Vogliamo dare la possibilità al territorio di vivere più eventi durante l'estate, senza convogliare tutto in un'unica manifestazione".

ATTACCO - Poi ecco l'attacco dei democrat. In primis Barletta, che ha riferito: "Nella scorsa consiliatura avevamo avviato un percorso che aveva come obiettivo quello di dare a uno straordinario jazzista del nostro territorio la giusta dignità e il doveroso tributo. Recepimmo l’istanza forte che ci chiedeva di ricordare Massimo Urbani, di esaltarne il genio omaggiando il jazz e di intitolargli un luogo simbolo. Il Cinque Stelle sta cancellando tutto”. A seguire Acquafredda: "Nel giorno in cui il vicesindaco Bergamo si reca presso i giardini di Massimo Urbani, ci aspettiamo una presa di posizione chiara da parte del Campidoglio. Il vicesindaco non si limiti a una passerella d’ordinanza nel luogo che scegliemmo per ricordare Massimo, smentisca i suoi colleghi del parlamentino di Battistini e trovi le risorse per continuare a promuovere il Festival del Jazz".

RISPOSTA - Per il Movimento Cinque Stelle del Quattordicesimo è stata nuovamente Marigliano a rispondere: "Se fossero venuti all'iniziativa dedicata a Urbani, avrebbero assistito a una bella manifestazione e avrebbero ascoltato con le proprie orecchie le parole dell'assessore Daniele Mancini e del vicesindaco Luca Bergamo, il quale ha potuto confrontarsi con i rappresentanti delle associazioni degli amici e dei parenti di Massimo Urbani, ragionando con loro – ha rivelato a RomaToday– sulla possibilità di partecipare al Bando delle Periferie. È finita l'epoca degli affidi diretti o dei bandi ad hoc. Noi siamo per bandi aperti a tutti e trasparenti, non abbiamo interesse a favorire questa o quella associazione. La targa a Massimo Urbani e l'assegnazione toponomastica – ha terminato – era un atto doveroso per un grande personaggio del nostro Municipio. Peccato per la pioggia, altrimenti sarebbe stato anche un pomeriggio di splendida musica. Una musica nuova, che al Pd non piace. Pazienza".