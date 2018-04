Dalle scuole dell’infanzia un gesto solidale: ogni mese donato cibo a famiglie in difficoltà

A scuola, oltre ai pennarelli, si porterà altro: pasta, riso, cibo in scatola. Ma anche prodotti per l’igiene personale e per la casa. Alcune materne del Municipio XIV hanno aderito al progetto Emporio della solidarietà Trionfale, promosso insieme alla Caritas diocesana di Roma. L’iniziativa che si colloca all’interno della settimane solidale - al via dal 7 maggio - si ripeterà una volta al mese. Dell'appuntamento, che è ai blocchi di partenza, se ne è parlato nella commissione scuola di Monte Mario, presieduta da Livia Marigliano, consigliera del Movimento Cinque Stelle. L’obiettivo è quello di aiutare, in modo concreto, le famiglie del territorio che sono in difficoltà.

Settimana della solidarietà nel Municipio XIV

Le scuole impegnate in prima fila sono: Camilla Ravera, Taggia, C’era una volta, Andersen, La Gatta Turchina, Lambruschini. Ogni bambino - nei giorni fissati da calendario - potrà portare un pacco, una scatola o una sola confezione. Il tutto, poi, sarà consegnato all’emporio della solidarietà Trionfale, che si trova in via Luigi Morandi, accanto alla scuola Nazario Sauro, zona Monte Mario. È un supermercato vero e proprio, inaugurato nel 2015, dove accedono famiglie e persone in condizioni di disagio. Il funzionamento è semplice: appurata l’effettiva esistenza di problematiche socio-economiche, viene rilasciata alla famiglia l’autorizzazione per una card, una carta di credito a punti. Con questa è possibile ‘pagare’ i prodotti che hanno un contrassegno a punti. Ogni mese, i punti assegnati sono ricaricati sulla card.

Partecipazione nella scuola dell'infanzia

“L’idea è stata quella di allargare il concetto di partecipazione anche alle scuole dell’infanzia – ha commentato Livia Marigliano a RomaToday – dai bambini della materna partirà un gesto semplice ma di grande valore, nell’ottica di far crescere la solidarietà all’interno della comunità del Quattordicesimo. Può capitare nella vita, non è una vergogna, di avere bisogno di aiuto. E tutti possono dare una mano, a cominciare dai più piccoli, che rappresentano il nostro futuro”.

Il calendario dell'iniziativa

I mesi interessati dal progetto sono maggio, giugno novembre e dicembre. Questo il calendario completo:

Camilla Ravera: 7-11 maggio, 4-9 giugno

C’era una volta: 7-11 maggio, 11-15 giugno, 12-16 novembre, 10-14 dicembre

La Gatta Turchina: 7-11 maggio, 11-15 giugno, 12-16 novembre, 10-14 dicembre

Taggia: 7-11 maggio, 11-15 giugno, 12-16 novembre, 10-14 dicembre

Andersen: 7-11 maggio, 11-15 giugno, 12-16 novembre, 10-14 dicembre

Lambruschini: 7-11 maggio