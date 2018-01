Cadono stelle nel Municipio XIV: si dimette l’assessora al Bilancio

Cade un’altra stella nel Municipio XIV. L’assessora Erika Del Prete si è dimessa dopo quattro mesi dal suo insediamento. La 35enne originaria di Agropoli (Salerno) aveva preso il posto di Carlo Cini, che a sua volta aveva salutato la giunta pentastellata nell’aprile del 2017. L’annuncio è stato dato dal minisindaco, Alfredo Campagna, durante i lavori del Consiglio andato in scena oggi 10 gennaio.

Le parole del minisindaco

Da una parte il silenzio della maggioranza, dall’altra le facce sorprese delle opposizioni. Nel mezzo il presidente del M5S di Monte Mario, che a RomaToday ha chiarito: “Non ci sono stati problemi particolari. Erika Del Prete si è dimessa per motivi personali. Anzi – ha spiegato – è davvero un peccato, perché si era instaurato un bel rapporto. Le auguro un in bocca al lupo per il futuro”. Per il momento Alfredo Campagna terrà Bilancio, Promozione del Territorio, Attività produttive, Commercio, Artigianato, Turismo, Servizi pubblicitari. La delega all’Agricoltura, in questa fase di rimpasto, va a Valeria Pulieri (già assessora all’Ambiente e alla Mobilità). Il Rapporto con in consumatori, invece, finirà sul tavolo di Monica Ruffa (vicepresidente, assessora alla Trasparenza e al Personale).

Cercasi assessore

Erika Del Prete non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Resta il fatto che Campagna dovrà trovare una nuova figura che possa sedersi sulla poltrona del Bilancio. Inoltre, presumibilmente, dovrà essere ricercata una figura femminile, per garantire la parità di genere all’interno dell’esecutivo.

Una nuova casella da riempire

Il Municipio XIV, così, si ritrova con una nuova casella da riempire. Il 3 aprile Carlo Cini aveva formalizzato le proprie dimissioni per motivi personali. Nove mesi dopo è stata la volta di Erika del Prete, che aveva accettato l’incarico a settembre. La maggioranza del M5S giura di essere compatta, come sottolineato pure oggi in Aula. Nonostante la delega del Bilancio.