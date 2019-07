Paura in via Trionfale, ramo crolla e colpisce auto in sosta. "Mio marito vivo per miracolo"

Paura a Montemario dova un grosso ramo di un albero è crollato in via Trionfale all'altezza del civico 6910. E' successo intorno alle 15:15 circa. Sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto l'incrocio tra largo Cervinia e via Igea.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma la vettura in sosta è stata danneggiata sul parabrezza. "La signora con il marito proprietari della macchina stanno bene, ma che spavento", racconta Luisa, una testimone.

Ed è proprio la vittima, sui social, a raccontare l'accaduto: "La nostra macchina è distrutta, mio marito che stava scendendo dalla macchina è vivo perché ha fatto un salto all'indietro per fortuna dalla parte accanto al guidatore, dove è caduto l'albero non c'era nessuno, altrimenti ci sarebbe stato pure il morto. Bisogna aspettare il verbale dei vigili,poi fare istanza di autotutela al Municipio XIV per il risarcimento del danno, ma la macchina sarà da rottamare. Nel frattempo le spese sono tutte a nostro carico. Non è una disgrazia "naturale", è il frutto dell'incuria che noi romani subiamo tutti i giorni. Ora siamo senza macchina, e possiamo aspettare gli ordinari 60 minuti almeno alla fermata in attesa che passi un qualunque mezzo pubblico".