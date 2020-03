Coronavirus, a spesa e farmaci pensano i giovani: “Così aiutiamo gli anziani del quartiere”

Restano a casa come imposto dal decreto, ma escono giusto il necessario per mettersi a disposizione delle persone più fragili o sole del quartiere: nel pieno dell’emergenza Coronavirus il gruppo di giovani universitari che orbita intorno alla parrocchia San Pio X di Balduina ha deciso di aiutare gli anziani della zona svolgendo per loro alcune commissioni.

Coronavirus, dai giovani spesa a domicilio per anziani

Così i nonni possono non uscire ed evitare di esporsi al pericolo contagio, loro invece occupandosi ciascuno di più richieste riducono il numero di persone in giro tra supermercati, farmacie e attività commerciali aperte. Si perché tra i servizi svolti, tutti a titolo gratuito dai giovani di Balduina e dintorni, ci sono la spesa a domicilio, il ritiro delle ricette, il recapito di farmaci a casa “e tutto quello che può essere utile per quella grossa fetta della popolazione in questo momento più in pericolo” – spiega a RomaToday, Vincenzo Rosati.

Coronavirus, l’esercito dei volontari non resta a casa

Non sol Balduina: i giovani sono attivi anche a Monte Mario, Primavalle e zone limitrofe. “Nella prima settimana abbiamo aiutato più di 35/40 tra persone singole, famiglie e case famiglie, con più di 50 interventi con molti altri che ci aspettano dalla mattinata di domani”.

Tutti giovani, perlopiù universitari, che hanno fatto del volontariato ai tempi del Covid-19 una vera e propria missione: come loro di Balduina anche l’esempio di San Basilio, Pigneto e Borgata Gordiani. L’esercito dei volontari a supporto dei più anziani e fragili non resta a casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Come recentemente appurato dai virologi nel prossimo futuro è previsto un aumento dei contagi: è bene, perciò, agire prontamente per preservare i soggetti più a rischio” – l’esortazione che arriva dai ragazzi del Municipio XIV.