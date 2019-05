Nel municipio della Sindaca cadono stelle: la consigliera grillina passa alla Lega

Cadono stelle a Monte Mario: la consigliera grillina del Municipio XIV, Rita Angelini, è passata alla Lega.

Dopo l'approdo tra i banchi del partito di Matteo Salvini anche del consigliere ex FdI, Mauro Ferri, la Lega in quel di via Mattia Battistini oggi può contare su un gruppo di tre: il capogruppo Fulvio Accorinti, Ferri e Angelini, che pure alle scorse amministrative era stata una dei pentastellati più votati sul territorio.

A Monte Mario Lega "pigliatutto"

"È indubbio che la sindaca Raggi continua a perdere pezzi nella capitale ogni giorno che passa. La connotazione politica nei vari parlamentini locali è, a oggi, molto diversa dal 2016: segno evidente di un fallimento che vede come prima responsabile proprio la sindaca e la giunta che la sostiene. Peraltro, la Angelini fa parte proprio del territorio della Raggi" - il commento del deputato della Lega Francesco Zicchieri e dell coordinatore leghista del XIV municipio, Fernando Urciuolo.

"Ci auguriamo non solo - hanno scritto i due - che il municipio in questione sia commissariato per l'esigua maggioranza che oggi dispone, ma che anche Roma sia liberata al più presto per tutti i fallimenti registrati da tre anni a questa parte".

A Monte Mario il valzer degli assessori

Un territorio politicamente in continuo cambiamento quello del Municipio XIV dove, sinora, il valzer era stato più che altro tutto interno alla Giunta: in via Matina Battistini, in poco meno di tre anni, si sono infatti avvicendati quattro assessori al Bilancio e due alla Scuola.

Municipio XIV: la consigliera grillina passa alla Lega

Con il passaggio di Angelini alla Lega il Municipio XIV dovrà probabilmente rivedere anche le delibere sulle commissioni consiliari: l'ex grillina è infatti presidente di quella del Sociale, che così sarebbe nelle mani dell'opposizione municipale (ma non di governo nazionale).

"Dopo che già due consiglieri 5 stelle ormai non si presentano praticamente più ai Consigli e Commissioni il primo addio formale da parte della Consigliera Angelini che passa al gruppo della Lega. Presidente della Commissione Sociale è una perdita importante per i 5stelle che ormai non sono più in grado di tenere il numero legale in aula" - rileva l'esponente del Pd in XIV, Julian Colabello.

Il municipio "modello" della Sindaca

"Erano il Municipio modello secondo i 5 stelle, quello dove risiede la Sindaca: mai una protesta, il Presidente Campagna nelle rare apparizioni continuava a dire tutto bene nonostante l'emergenza viabilità, trasporti, rifiuti. Un Municipio talmente fedele alla Sindaca da fare da ricettacolo anche per gli assessori sfiduciati in altri municipi come con il recente inserimento dell'Assessore al Bilancio del già caduto Municipio XI. Un Municipio così tutelato dai 5 stelle da permettersi di tenere in carica e promuovere l'Assessore ai Lavori Pubblici Menna nonostante fosse stato dichiarato in conflitto di interessi dall'ANAC nel 2016. Il modello Raggi se mai vi è stato - incalza il Dem - è finito".

Il Pd: "Raggi e Campagna si dimettano"

Da delineare dunque i nuovi scenari in Commissione Sociale, questione che sarà portata in Garanzia.

"Resta che perderemo altri mesi a mettere apposto i litigi di Campagna e i suoi 5 stelle o ex mentre i lavoratori protestano, i servizi singhiozzano e i problemi di tre anni fa rimangono tutti all'ordine del giorno. Ormai per Campagna come per la Raggi - conclude il consigliere Pd - sarebbe più onorevole dimettersi e liberare Roma da questo stallo senza fine in cui siamo precipitati".