La Storta e il piano di zona zoppo, il comitato: “La pazienza è finita”

Illuminazione con il contagocce, le 'pecette' per correggere i nomi sbagliati delle vie, opere di urbanizzazione inesistenti. Il tragico bollettino è stato stilato da Stefano Erbaggi, vicepresidente del Comitato Piano di zona B47-La Storta, il quale è di nuovo tornato nella sala consiliare del Municipio XIV, per denunciare una situazione impantanata da troppo tempo: "È assurdo, ci sono i fondi ma non partono i lavori". In mezzo alla bufera, però, si è aperto uno spiraglio. Infatti Michele Menna, assessore locale ai Lavori pubblici, ha annunciato: "Pare che la settimana prossima, mi devono dare conferma, si discuterà dell’argomento nella commissione capitolina Urbanistica".

ULTIMO AVVERTIMENTO - Erbaggi ha annotato le parole di Menna. Che comunque non sono servite a calmarlo: "Questa è l’ultima volta che mi presento da solo in Aula. Se la prossima volta veniamo in cinquanta poi non dite che non vi avevo avvertito, perché ci siamo stufati, basta con le chiacchiere. Purtroppo – ha tuonato – non è successo niente. Non si capisce perché il progetto presentato dal consorzio di zona, relativo alle opere di urbanizzazione primaria, sia bloccato. I costruttori hanno già versato i fondi: due milioni e mezzo di euro. Il Comune, tra un assessore che va e uno che viene, non dà parere. Ci sono le carte dello scorso giugno – ha insistito – che si trovano al Dipartimento Urbanistica. I dirigenti dichiarano, al sottoscritto, che aspettano indicazioni dall’Amministrazione centrale. Questa non risponde, voi del Municipio non dite una parola".

CHIARIMENTO - Michele Menna, sul tema, ha replicato: "Per quanto riguarda il pdz de La Storta, è stata presentata, alla presidente della commissione capitolina Urbanistica, tutta la documentazione raccolta nelle commissioni svolte in Municipio. Finalmente saranno chiamati gli uffici. E chiariremo, una volta per tutte, se si tratta di un problema di natura politica o tecnica. Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, stiamo svolgendo un intervento continuo sulle vie in carico al Quattordicesimo. I lavori non fatti, molto spesso, si riferiscono a parti che non rientrano nell’alveo municipale. Ci può essere stato un disguido, abbiamo un appalto in corso. Se c’è stata una vista, si può sempre rimediare e correggere”.