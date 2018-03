Monte Mario fedele alla linea: cinghiali passeggiano indisturbati per strada

Tre cinghiali che passeggiavano allegramente in via Giulio Salvadori, a un tiro di schioppo dalla riserva naturale dell'Insugherata. È accaduto ieri 22 marzo a Monte Mario, Municipio XIV. Un episodio non nuovo da queste parti, tenuto conto degli avvistamenti registrati in zona. Ma allo stesso tempo tra i residenti non c'è molta voglia di scherzare: “È assurdo che gli ungulati camminino in strada, a ridosso delle abitazioni, dove può passare chiunque”.

Il racconto

Gli animali sono stati pizzicati intorno alle 18, vicino ai cassonetti, attratti dai rifiuti. Questo il racconto di una residente: "I cinghiali, nel tardo pomeriggio, stavano mangiando immondizia. Già un’altra volta mi era capitato di incontrali, è accaduto qualche mese fa. In quell'occasione erano cinque".

"Ho avuto paura"

"Stavo parcheggiando la macchina, nella vettura c'erano anche i miei figli – ha continuato – ho posteggiato più lontano, perché avevo paura. Va considerato che in quel punto ci sono un asilo nido e un parco. Servirebbero controlli, oltre a un maggiore decoro. I cinghiali sono attratti dai rifiuti. Questo non accadrebbe se ci fossero più pulizia e più ordine".

Cinghiali 'residenti' a Monte Mario

Come detto, i cinghiali a Monte Mario sono di casa. Tra fine ottobre e inizio novembre fecero la loro apparizione in via Paolo Emilio Castagnola. Episodi analoghi hanno avuto come mete via Taverna e via Rosa Gattorno. In quest’ultimo caso, gli ungulati entrarono all’interno di un giardino condominiale. Il gruppo era composto da cinque cuccioli e tre adulti. Una visita che, secondo una testimone, si ripeteva “tutte le sere, con il tramonto. Durante il giorno si muovono e si incontrano sulla strada o in altri giardini. Credo che vengano da noi per cenare”. Ultima, in ordine di tempo, la gita in via Giulio Salvadori. Insomma, il cinghiale perde il pelo ma non il vizio.