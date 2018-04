Monte Mario: cinghiali in strada, slalom tra le auto

Ancora cinghiali a Monte Mario, Municipio XIV. Oggi 4 aprile, intorno alle 11, gli animali sono stati notati in via Giulia Molino Colombini, a pochi passi da uno degli ingressi della riserva naturale dell’Insugherata. Due esemplari, secondo le testimonianze raccolte, erano diretti verso i cassonetti dell’immondizia, all’altezza dell’incrocio con via Augusto Conti. Alcuni automobilisti, sorpresi, se li sono trovati davanti.

Cinghiali a Monte Mario

Dieci giorni fa, invece, gli ungulati hanno lasciato le proprie tracce nel parchetto di via Paolo Emilio Castagnola. A riferirlo è stato Giovanni Ceccaroni (Associazione Amici del Verde) che a RomaToday ha commentato: “Hanno lasciato le buche nel prato e hanno gettato un secchio a terra. Erano quattro cuccioli e un adulto". In questo punto del quartiere, peraltro, la presenza dei cinghiali non è una novità, vista la vicinanza all’Insugherata. Proprio in via Castagnola in più di una circostanza sono stati pizzicati sia in strada che a ridosso dei secchioni.

I casi precedenti

Quella di stamani è l’ultima segnalazione, in ordine di tempo, registrata nel Quattordicesimo. Lo scorso venerdì i cinghiali hanno rovistato tra i rifiuti fuori dai cassonetti in via Pier Paolo Pasolini. Il 22 marzo, invece, erano stati fotografati in via Giulio Salvadori. Una residente, nell’occasione, aveva raccontato: “Stavo parcheggiando la macchina, nella vettura c'erano anche i miei figli. Ho posteggiato più lontano, perché avevo paura. Va considerato che in quel punto ci sono un asilo nido e un parco. Servirebbero controlli, oltre a un maggiore decoro. I cinghiali sono attratti dai rifiuti. Questo non accadrebbe se ci fossero più pulizia e più ordine”.

Gli avvistamenti nel quartiere

Episodi analoghi hanno fatto tappa a Monte Mario pure nei mesi precedenti. Basti pensare ai cinghiali filmati (VIDEO) all’interno di un giardino condominiale, in via Rosa Gattorno o in via Giuseppe Taverna. Adesso è stata la volta di via Colombini. Un dato in più che si è aggiunto alla lista degli avvistamenti.