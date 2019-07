Si rompe tubatura, chiusa via Cesare Lombroso: deviano le linee bus

A causa della rottura di una conduttura idrica, comunque già riparata, in via precauzionale è stata chiusa via Cesare Lombroso.

Chiusa via Cesare Lombroso

Stop al transito delle auto tra via Sciamanna e via di Torrevecchia dove a preoccupare è il dissesto del manto stradale sul quale sono in corso accertamenti. “Seguiranno dei sondaggi sul sottofondo per verificare la presenza di fenomeni pericolosi per la circolazione stradale prima della riapertura al transito veicolare” – ha fatto sapere Alessandro Volpi, presidente della commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV.

In via Cesare Lombroso la viabilità è regolata a senso unico di marcia da via Sciamanna verso via Verga.

Via Cesare Lombroso: deviano linee 546, 46 e 49

Per la chiusura di via Cesare Lombroso ripercussioni per i percorsi delle linee 46 e 49. Così informa Roma Servizi per la Mobilità.

In direzione del Centro, i bus delle due linee percorrono via Chiarugi, via Basaglia, via Trionfale, via Torrevecchia.

Deviata anche la linea 546: solo in direzione Val Cannuta prosegue da via Vinci per via Chiarugi, via Basaglia, via Trionfale, via dell' Acquedotto del Peschiera, viale dei Monfortani , via di Torrevecchia.