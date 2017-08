Bando centri sportivi, nel municipio XIV le strutture rimangono chiuse

“Nel Municipio XIV le strutture sportive rimangono chiuse”. La denuncia porta la firma di Alessio Cecera, che segnala quanto accaduto con il bando per l'assegnazione delle palestre comunali. Assegnazione che ancora non ha dei nomi. Secondo quanto sostenuto dall’esponente del Partito democratico, diverse associazioni (quaranta le buste presentate) hanno partecipato alla gara che si è tenuta il 30 maggio.

"Una cosa mai accaduta prima"

“Una cosa del genere non era mai accaduta prima – ha commentato Cecera – la commissione stilerà la graduatoria provvisoria il 4 settembre. Da quel momento partirà l'iter del caso. Per quanto ci riguarda, nel corso del primo Consiglio utile solleciteremo l'Amministrazione affinché acceleri le operazioni. Intanto, la situazione resta di stallo a distanza di quasi tre mesi dal bando. Mentre le assegnazioni dovevano essere stabilite entro un mese dall’avviso, come recita la delibera del Consiglio comunale 263/2003”.

Rimpallo tra uffici e giunta

Cecera, infine, ha parlato di un “rimpallo di responsabilità tra uffici e giunta” che, in pratica, avrebbe fatto slittare i tempi. “Sono in contatto con alcune associazioni – ha riferito il consigliere Pd a RomaToday – che sono imbufalite. Il motivo è semplice: prima di ottobre, se tutto fila liscio, non verranno decretati i soggetti vincitori del bando e dunque non potranno partire le attività sportive”.