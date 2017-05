Divertimento e attività formative, cinque centri estivi da non perdere

Lingua inglese, danza, teatro, sport. E molto divertimento. L'offerta di centri estivi non manca nel Municipio XIV. RomaToday ne segnala cinque. Ognuno di loro ha una propria peculiarità ma sicuramente per i genitori ci sarà l'imbarazzo della scelta. E i bambini non aspettano altro che trascorrere le giornate insieme.

NADIR - Il Nadir si trova in via Francesco Bonfiglio, zona Torrevecchia. Il centro partirà il 12 giugno e terminerà con l'inizio dell'anno scolastico, con una sospensione dal 13 al 26 agosto. Ci sono due piscine, una grande e una più piccola. Le fasce di età vanno dai 4 ai 13 anni, con una ricezione massima di 150 bambini che saranno seguti da personale specializzato. Tra le attività troviamo ginnastica, tennis, calcetto, balli di gruppo, kung fu, danza, disegno. L'orario va dalle 8 alle 17. Per informazioni contattare il numero 06/3013340 , visitare il sito www.nadiras.it o scrivere una mail a info@nadiras.it.

ATELIER DEL POSSIBILE - Laboratori grafici pittorici, teatro, giardinaggio, cucina, riciclo, attività sportive, possibilità di svolgere i compiti: questo il programma di Atelier del Possibile, che aprirà le porte del centro estivo dal 12 giugno al 4 agosto e poi dal 4 al 16 settembre. Le attività saranno presso l'oratorio della parrocchia Santa Brigida, in via Gorlago 4. Per informazioni scrivere a info@atelierdelpossibile.it o contattare i seguenti numeri: 06/3092106 - 366/8183230.

LINEARMENTE - Linearmente è una associazione di promozione sociale che si trova in via Bregnano, 49. Il centro estivo no stop si svolgerà dal 12 giugno al 15 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 (con possibilità di prolungare l’orario). Le iscrizioni sono aperte a bambini con un'età dai 3 agli 8 anni che saranno assistiti da personale qualificato, abilitato alla distruzione pediatrica. In cartellone laboratori creativi, giochi individuali, piscina, letture animate, possibilità di svolgere i compiti delle vacanze. Per informazioni visitare il sito internet, scrivere a info@linearmente.org o contattare il numero 3883093719.

ASSOCIAZIONE GENITORI (E NON SOLO) DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DONATI - L'Associazione Genitori (e non solo) dell'Istituto comprensivo Donati quest'anno cambia sede per il centro estivo (dai 5 agli 11 anni): si sarebbe dovuto tenere in via Taggia e invece sarà allestito presso l'agriturismo La Mucca Ballerina, in zona Giustiniana. Da via Taggia, comunque, partirà una navetta dalle 8-8,30 e farà ritorno verso le 17-17,30. La mattina dalle 9 alle 13 attività di inglese con insegnanti madrelingua. Dalle 13 alle 14 la pausa, poi dalle 14 alle 16,30 tre attività, da cinquanta minuti, che varieranno ogni giorno e che spazieranno dal teatro ai laboratori di manualità. Presente personale Aec (Assistente educativo culturale). Il centro sarà aperto dal 12 giugno al 31 luglio. Per informazioni scrivere una mail a assodonati@gmail.com oppure telefonare al numero 331/9397492.

PRIMAVALLE - L'associazione 10 Agosto e la Special servizi cooperativa di inclusione sociale organizzano il centro estivo dal 9 giugno al 9 settebre in via Luigi Maglione, a Primavalle. Gli orari andranno dalle 7,30-7,45 fino alle 17. Presenti due piscine, una per i piccoli e una per i più grandi. Le attività passeranno dal teatro al karaoke, senza dimenticare giochi e molto altro. Per informazioni contattare il numero 327/0218621.