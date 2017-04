Casa del Parco, letture per bambini e film: un mese all'insegna del paesaggio

La corrispondenza tra paesaggio e dimensione interiore: su questo binario corre il mese del libro (23 aprile-31 maggio) nella biblioteca Casa del Parco, di via Pineta Sacchetti. La responsabile, Daniela Mantarro, ha spiegato a RomaToday: "Il giovedì e il sabato sono appuntamenti fissi, dedicati ai laboratori di lettura per i piccoli e ai film".

Domani 20 aprile, alle 16, sarà proiettato "Polvere di Stelle", di Alberto Sordi, nell'ambito del ciclo dedicato a Monica Vitti. Una coppia di attori d'avanspettacolo, durante la guerra, coglie qualche successo soprattutto per mancanza di concorrenza. Ma quando la situazione torna a normalizzarsi, le vere stelle hanno successo e i guitti devono vivere di ricordi. Sabato 22 aprile - 11,30 - letture animate per bambini (età consigliata 3-6 anni) che avranno come argomento "La Primavera".

Poi si entrerà nel vivo con il tema del paesaggio. Giovedì 27 aprile alle 16 sarà la volta della pelliola 'L'uomo che verrà' di Giorgio Diritti. È l'inverno del 1943: Martina, unica figlia di una povera famiglia di contadini, ha otto anni e vive alle pendici di Monte Sole. Ha perso un fratellino di pochi giorni e da allora ha smesso di parlare. La mamma resta incinta e Martina vive nell'attesa del bambino che nascerà, mentre la guerra si avvicina e la vita diventa più difficile, stretti fra le brigate partigiane del comandante Lupo e l'avanzare dei nazisti. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino viene alla luce. Quasi contemporaneamente le truppe naziste scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.

Sabato 29 aprile alle 11, invece, vernissage della mostra fotografica 'Flora, la natura del paesaggio' (24 aprile al 10 maggio) di Lucia Proto e La Vetrina dell'arte. È un'esposizione dedicata al paesaggio visto dall’interno, ossia tra gli alberi e la flora in generale, dove gni fotografia porta a pensare che lo scatto sia stato fatto dal punto di vista della pianta stessa. A seguire (11,30) le letture animate per i più piccoli

Di seguito il programma di maggio

Martedì 2 maggio 2017

Ore 9,30 Esplorazione al Borghetto Aurelio "Roma. Cantiere della memoria" nell’ambito del progetto Europeo a cura dell’Associazione TiConZero, rivolta alle scuole Medie Inferiori

Ore 10,45 “Le case del mondo” letture per bambini 3-5anni delle Scuole dell’Infanzia

Giovedì 4 maggio 2017

Ore 16 “I Paesaggi dell’anima” “Le ricette della signora Toku” film diretto da Naomi Kawase, 2015

Martedì 9 maggio 2017

Ore 10,45 “Osserviamo la natura” Letture e laboratorio con i bambini della Scuole materne

da mercoledì 10 a martedì 30 Maggio

“Tante storie da vivere nel Parco del Pineto” letture per bambini 3-5anni delle Scuole dell’Infanzia

Giovedì 11 maggio

Ore 16 “I Paesaggi dell’anima” : “Il sale della Terra” film diretto da Wim Wenders, 2014

Sabato 13 maggio

Ore 11,30 Inaugurazione della mostra “Le avventure di Alina” storie da leggere insieme per pensare, ridere e cantare con laboratorio per bambini 5-10 anni a cura di Marina Rivera (mostra e laboratori dal 13 al 23 Maggio)

Giovedì 18 maggio

Ore 16 “I Paesaggi dell’anima”: “La pazza gioia” film diretto da Paolo Virzì, 2016.

Mercoledì 24 maggio

Ore 10,30 Laboratorio di lettura "Roma. Cantiere della memoria" nell’ambito del progetto Europeo a cura dell’Associazione TiConZero, rivolto alle scuole Medie Inferiori

Giovedì 25 maggio

Ore 16 “I Paesaggi dell’anima”: “The New world – Il nuovo mondo” film diretto da Terrence Malick, 2005.

Venerdì 26 maggio

Ore 15 Inaugurazione “I libri sono ali”: mostra dei libri costruiti dai bambini della Scuola dell’infanzia “ Suor Celestina Donati” (La mostra sarà visitabile da venerdì 26 maggio a giovedì 8 giugno)

Mercoledì 31 maggio

Ore 10,30 finale del Torneo di lettura fra le classi quarte della Scuola primaria “Suor Celestina Donati”