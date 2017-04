Via di Boccea, la denuncia: "Discariche abusive a cielo aperto. Subito la bonifica"

Via di Boccea, civico 1451. Una zona di campagna, poco dopo Valle Santa. Un'area del Municipio XIV al confine con il Tredicesimo. Un punto dove è stata trovata una discarica abusiva. A riferirlo è stato Fulvio Accorinti, consigliere di Fratelli d'Italia che a Monte Mario siede sui banchi della minoranza. L'esponente del centrodestra ha presentato un'interrogazione, dove ha chiesto al presidente Alfredo Campagna e all'assessora all'Ambiente, Valeria Pulieri, di attivarsi con il Comune per una immediata bonifica.

DEGRADO - La cartolina del degrado non ha lasciato spazio a interpretazioni: "All'incrocio con via di Selva Candida fino a Santa Maria di Galeria si sono accumulate grandi quantità di spazzatura e in taluni casi, specie in prossimità di vecchi cancelli di entrata ad aree agricole o abbandonate, si sono formate delle vere e proprie discariche abusive".

ALTRE ZONE - Ma i mali, si sa, non vengono mai da soli. E così Accorinti ha allargato la maglia anche ad altri punti dove la situazione è tutt'altro che rosea: "Lungo Ipogeo degli Ottavi, in prossimità o lungo il tratto stradale che porta al parcheggio della vicina fermata Fm3, la storia è la stessa. Analoga è la condizione in alcuni tratti di via Damiano Chiesa".