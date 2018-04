Battistini, degrado a due passi dalla scuola Sacchetto: “È il Vietnam”

Per il momento sono state raccolte duecento firme in due settimane. Alcuni residenti del Municipio XIV stanno prendendo parte a una petizione in cui è stato chiesto il ripristino del decoro in un’area che si trova a ridosso della scuola Ulderico Sacchetto e adiacente all’isola ecologica di via Mattia Battistini. L’iniziativa è stata portata avanti da due cittadini, Valeria Marche e Ugo Geloso, ex maresciallo dei carabinieri.

La petizione

La petizione, che domani 19 aprile sarà consegnata anche al plesso scolastico, con molta probabilità verrà protocollata venerdì 20. Intanto i cittadini vanno avanti, definendosi “stanchi” per l’abbandono in cui versa il cosiddetto canneto, diventato “ricettacolo di rifiuti” e trasformato, in alcuni casi, in giaciglio di fortuna.

Degrado a Battistini

Per chi sale la scalette di quello che qualcuno chiama anche il parco di via Battistini, è impossibile non notare la vegetazione che cresce spontanea, senza manutenzione. Mauro Gallucci, ex consigliere di Monte Mario, ha addirittura commentato “è il Vietnam” con rifiuti abbandonati, sparsi qua e là.

Chiesta la manutenzione dell'area

“Il diritto all’ambiente è elemento costitutivo del diritto alla salute – è scritto nella petizione – chiediamo all’Amministrazione capitolina la manutenzione, ordinaria e periodica, dell’area e la realizzazione di un piccolo parco pubblico, all’interno dello spazio verde”.