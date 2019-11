Balduina continua a sprofondare: una mega voragine squarcia via Pereira

Balduina continua a sprofondare. Enorme la voragine che si è aperta in via Pereira, all'angolo con via Cirino. Non una novità per la strada del Municipio XIV che da mesi vive un vero e proprio calvario.

Voragine in via Pereira

Prima il guasto alla rete fognaria di un condominio privato con la fuoriuscita dei liquami e le cantine allagate; poi, proprio durante il cantiere per il ripristino della fognatura consortile, la scoperta di una cavità sotterranea e pure una fuga di gas immediatamente riparata.

Era il 31 ottobre scorso. Da li lo stop ai lavori e le transenne. Fino a ieri quando, probabilmente in seguito ai forti temporali dei giorni precedenti, l'asfalto è collassato sotto gli occhi increduli dei passanti. Una mega voragine squarcia via Pereira. Le transenne occupano tutto l'incrocio con via Cirino e via Baldi.

Le transenne, poi il crollo della strada

"Dopo 25 giorni di attesa alla fine è venuta giù. Ad oggi non è ancora completata la verifica dell'area. Non c'è nessuna giustificazione a tutto questo. Il 19 novembre ho mandato una nota urgentissima su questa situazione a cui non ho ricevuto risposta. Qualcuno dovrà rispondere di tutto questo" - tuona il consigliere del Pd in XIV, Julian Colabello.

Via Pereira ostaggio della voragine

Notevoli i disagi per la viabilità, così come per la raccolta dei rifiuti. Le automobili parcheggiate in via Cirino non posso essere tirate fuori, le piccole attività commerciali della zona sono ingabbiate detro reti metalliche e bandoni: intorno i residenti si domandano quanto tempo passerà prima che il tutto venga ripristinato.

In via Pereira cresce anche la preoccupazione. "La strada collassa di ora in ora, per esempio quando siamo uscite questa mattina - ci raccontano due residenti - non era così. Crolla a vista d'occhio".

Impressioni confermate anche dai negozianti che, tra strada chiusa e area cantiere, soffrono anche economicamente: "I disagi sono tanti, quell'avallamento è stato transennato per quasi un mese: ieri la strada è crollata. Ci domandiamo che cosa sia stato fatto nel frattempo, ci sembra poco per non dire nulla".