Balduina sprofonda: collassa l'ennesima strada, auto in bilico su una voragine

Balduina continua a sprofondare. Si è aperta la mattina di martedì 9 ottobre l'ennesima voragine nel quartiere redidenziale di Roma nord ovest. A rischiare di finire in buca una jeep parcheggiata su via Cesio Basso, rimasta in bilico con la ruota posteriore nel vuoto. Allertati i soccorritori gli stessi hanno accertato l'apertura della buca, con sotto dell'acqua.

Voragine in via Cesio Basso

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, i tecnici Acea per gli accertamenti e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso via Cesio Basso, transitabile sino all'altezza del civico 7.

Balduina sprofonda

Una scena non nuova nella zona della Balduina, alle prese da tempo con buche, voragine, smottamenti e "frane". Via Livio Andronico, via Attilio Friggeri, via Ugo De Carolis, via Festa Avieno, piazza Mazzaresi, via Lucio Apuleio e via Damiano Chiesa, queste alcune delle strade sprofondate. Una situazione di massimo disagio con residenti e commercianti esasperati che ai microfoni di RomaToday avevano manifestato le loro preoccupazioni: "Siamo nelle mani del Signore, anzi peggio in quelle del Comune". Stamattina l'ennesima voragine.