Voragine alla Balduina: chiusa via Damiano Chiesa

Una voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi 14 maggio, alla Balduina, Municipio XIV, all’altezza di via Vittorio Montiglio. Via Damiano Chiesa, come riportato da muoversiaroma.it, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Inevitabili i disagi alla viabilità soprattutto nel quartiere della Balduina (traffico congestionato su via della Balduina e via Ugo de Carolis) mentre su via della Pineta Sacchetti la situazione è tutto sommato scorrevole. La giunta del Municipio XIV, in una nota su Facebook, ha riferito: “A causa di una rottura della rete fognaria è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada che va da via Ugo de Carolis a via Montiglio. I tecnici Acea sono già all'opera per avviare le attività di ripristino”.

Bus deviati alla Balduina

I bus della linea 985 (Roma Tpl) per la chiusura di via Damiano Chiesa e di via Vittorio Montiglio momentaneamente non raggiungeranno il capolinea di via Eugenio Frate, bensì effettueranno il servizio con arrivo alla stazione Aurelia. I mezzi, una volta su via Montiglio, invertiranno i sensi di marcia. Come riferito da muoversiaroma, salteranno le fermate di via Damiano Chiesa, via Ugo De Carolis e via della Balduina.

"Emergenza mobilità"

Julian Colabello, consigliere del Partito democratico di Monte Mario e presidente della commissione Trasparenza, ha parlato di “emergenza mobilità”. Poi l’affondo: “Questo pomeriggio ritornando dagli uffici municipali sono dovuto scendere dal bus 985 all'altezza della Damiano Chiesa perché la strada è stata interrotta. Ho chiesto di poter vedere a distanza di sicurezza la situazione, in superficie la strada ha ceduto sono in un piccolo tratto, ma è concreto il sospetto che al di sotto la cavità sia ben più grande. Con il blocco di questo collegamento in questo momento la situazione del traffico alla Balduina e Pineta Sacchetti è drammatica. Domani mattina – ha insistito – rischiamo di avere la Trionfale e le altre arterie alternative completamente bloccate”. Lo stesso Colabello ha rimarcato: “Solo stamattina sono stato a via dei Monti di Primavalle dove un altro cedimento ha parzialmente bloccato la strada creando una situazione precaria e pericolosa e la deviazione di molte linee bus”.

Disagi alla Balduina

Alberto Mariani, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Quattordicesimo, era presente sul posto. E ha così commentato: “Considerando la natura del danno e l’emergenza meteo prevista per le prossime 24 ore, molto probabilmente la strada rimarrà chiusa per tutta la settimana. Sarà mia premura pubblicare aggiornamenti nelle prossime ore”.