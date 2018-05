Voragine alla Balduina, viabilità in tilt: “Cittadini intrappolati nel traffico”

Auto in coda su via di Torresina e via di Torrevecchia che è stata definita “una bolgia”. Così il quadrante nord ovest della Capitale si è svegliato dopo la voragine che ieri, 14 maggio, si è aperta in via Vittorio Montiglio, in prossimità di via Luigi Arbib Pascucci, direzione Balduina, a seguito della rottura di un collettore fognario (per la cui riparazione è stata subito contattata Acea).

Modifiche della viabilità alla Balduina

La polizia locale del gruppo Monte Mario ha disposto l’interdizione al traffico, pedonale e veicolare su via Montiglio, via di Valle Aurelia e via Damiano Chiesa “fino al civico 47”. Stop al passaggio dei veicoli su Largo Damiano Chiesa, in entrata da via Ugo de Carolis “tranne i residenti fino al civico 47 e alle vie precedenti”. Cartelli bianchi con il messaggio scritto a mano "strada chiusa per voragine" sono stati notati in via Damiano Chiesa ma anche in via di Torrevecchia, all'incrocio con via della Valle dei Fontanili.

La denuncia di Codacons

La situazione, come detto, non è stata delle migliori. Codacons, nel frattempo, ha parlato di “caos traffico” e ha aggiunto: "La viabilità nella zona è andata letteralmente in tilt con ripercussioni per tutto il quadrante. Migliaia di cittadini sia ieri che questa mattina sono rimasti intrappolati nel traffico a causa della mancanza di informazioni e di indicazioni su percorsi alternativi. A tale situazione si aggiungono i quotidiani disagi per la circolazione nell’area del Foro Italico a causa degli Internazionali di tennis che creano ingorghi e lunghe code di automobili”. A seguire Carlo Rienzi, presidente dell'associazione a tutela dei consumatori: "Chiediamo alla polizia locale di presidiare tutta l’area della Balduina fornendo agli automobilisti informazioni sui percorsi da seguire, per evitare di rimanere bloccati nel traffico, almeno finché non sarà riaperta via Damiano Chiesa. È assurdo che gli utenti siano abbandonati a loro stessi e non siano state rese indicazioni precise ai residenti per limitare i disagi”.

Voragine alla Balduina

La voragine si è aperta nel pomeriggio di ieri. Sul posto anche i vigili del fuoco. Qualcuno, subito, ha ripensato al maxi cratere sotterraneo che, il 28 marzo, ha comportato la chiusura di via Romeo Rodriguez Pereira dal civico 14 al civico 16. Senza dimenticare il crollo del cantiere dello scorso dato 14 febbraio, nel punto dove una volta sorgeva l'ex istituto Santa Maria degli Angeli e dove sono previste tre palazzine, due a destinazione residenziale e una a destinazione mista. Un crollo che ha fatto precipitare una parte della strada, tra via Livio Andronico e via Lattanzio.

Modifiche bus linea 985

Per la chiusura di via Montiglio, via di Valle Aurelia e via Damiano Chiesa - è ribadito sul sito muoversiaroma.it - i bus della linea 985 (Roma Tpl) non raggiungono il capolinea di via Eugenio Frate ma “effettuano servizio come circolare con capolinea unico presso la stazione Aurelia. I bus, giunti in via Montiglio, invertono il senso di marcia saltando così le fermate di via Damiano Chiesa, via Ugo de Carolis e via della Balduina”.