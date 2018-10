VIDEO | Balduina sprofonda. Quartiere segnato da frane, voragini e cantieri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Siamo nelle mani del signore, anzi peggio, in quelle del Comune”. Con queste parole il titolare del bar che insiste proprio tra vai Livio Andronico e via Lattanzio, teatro della frana dello scorso febbraio, riassume il suo stato d’animo. A distanza di otto mesi da quel drammatico crollo del manto stradale, via è ancora chiusa al transito veicolare, “mentre i cantieri delle palazzine in costruzione vanno avanti - dice nervosamente il proprietario della macelleria che da sulla strada chiusa - ci chiedono di pagare le tasse, ma non fanno nulla, ed io sto perdendo almeno il 40% di lavoro a causa di questo chiusura.

Ma la “questione voragini” a Balduina non si esaurisce a via Livio Andronico. Altri cedimenti si sono riscontrati in via Attilio Friggeri, via Ugo De Carolis, via Festo Avieno, piazza Mazzaresi, via Daniamo Chiesa su cui insiste ancora un grosso intervento di ripristino con la conseguente chiusura di parte della strada (ora resa a senso unico) dallo scorso mese di maggio.

Come vivono la situazione gli abitanti del quartiere? “Penso sia un problema di fognature, troppo vecchie e che perdono”, dice un operatore del mercato di piazza Mazzaresi. “Balduina è stata costruita con terra di riporto - sostiene invece il macellaio di via Livio Andronico - ed ecco cosa sta accadendo”.