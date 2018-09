Balduina: la strada si sbriciola, chiusa un'altra via. Deviate le corse del 990

Ancora una strada chiusa alla Balduina. Dopo la serie di voragini questa volta l'asfalto si è letteralmente sbriciolato in via Ugo de Carolis, chiusa al traffico a causa del dissesto del manto stradale. Il tratto di strada fra piazza Giovenale e largo Giorgio Maccagno non è percorribile in entrambe le direzioni su disposizione dei vigili del fuoco. Solo per i residenti, è possibile accedere fino a via Filippo Nicolai.

La linea 990 in direzione stazione Monte Mario da via Duccio Galimberti prosegue quindi per via delle Medaglie d’Oro e via Trionfale; in direzione piazza Cavour da via Filipponi prosegue per via Trionfale e via delle Medaglie d’Oro. Soppresse le fermate 72936-77166-72939-76190-76257- 76195-76201-76214-76243-76254- 76255-76256-76194-76258-72965- 75879-72985.