Caos rifiuti, cittadini infuriati: a Valle Aurelia e Balduina via alla raccolta firme

Le strade sporche, i rifiuti a terra, la puzza. La monnezza non sta dando tregua a Roma, che continua a essere lercia. Uno spartito che non si è fermato, andando avanti a ritmo del degrado e che non ha fatto sconti nella Capitale, da nord a sud. Una storia che, per giunta, è stata corredata dalle lamentele registrate nei territori. In questo quadro, c’è chi ha detto basta. Alla Balduina (Municipio XIV) e a Valle Aurelia (Municipio XIII) stanno per partire raccolte firme. Iniziative diverse tra loro ma con un obiettivo comune: mettere un freno ai disagi dei cittadini.

Raccolta firme alla Balduina e il topo del Quartaccio

Il Municipio XIV, come raccontato da questo portale, non se la sta passando bene sul fronte dell’emergenza rifiuti. Segnalazioni hanno spaziato da Torrevecchia a Primavalle, passando per Torresina e il Quartaccio dove stamani, a due passi dalla scuola Andersen, è stato notato un topo (foto sotto). In più davanti all’edificio, anche se in misura meno marcata rispetto ai giorni scorsi, la monnezza non mancava. Situazioni critiche sono emerse pure alla Balduina, dove Fratelli d’Italia ha proposto l’iniziativa della raccolta firme che si snoderà nei punti più frequentati del quadrante, come largo Giorgio Maccagno e piazza Giovenale. Non solo: al vaglio è in piedi la valutazione di una class action di quartiere per chiedere l’annullamento o la riduzione di Tari e Tasi. Se ciò non dovesse concretizzarsi, non è escluso il supporto per i ricorsi di singoli utenti.

“Mai visto un disastro simile”

“Roma non è mai stata pulitissima ma mai si è visto un disastro simile – hanno riferito gli esponenti di FdI Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio, Federico Guidi e Lavinia Mennuni, dirigenti romani, il consigliere municipale Mauro Ferri ed Elisabetta Vinci, responsabile Fratelli d’Italia Balduina – per il nostro quartiere c’è l'aggravante della decisione di chiudere la sede dell’Ama di via Filippo Nicolai, che ha evidentemente depotenziato la raccolta dei rifiuti, spazzamento delle strade, gli interventi degli agenti accertatori, adibiti a sanzionare chi lascia i rifiuti fuori dai cassonetti. Una decisione inspiegabile, che danneggia il quartiere. Nel chiedere ad Ama uno sforzo immediato per riportare la situazione alla normalità, auspichiamo l'immediata riapertura della sede di zona”.

Raccolta firme a Valle Aurelia

Le cose non vanno meglio a Valle Aurelia (foto sopra). A testimoniarlo le immagini di Carle, un residente, scattate oggi 7 maggio a mezzogiorno: uno spettacolo deprimente ha toccato viale di Valle Aurelia, all’angolo con Umberto Moricca e via Girolamo Vitelli, dove l’immondizia aveva invaso l’asfalto. Marcello Iacobelli, vicepresidente del Comitato Cittadini di Valle Aurelia, ha raccontato che in serata partirà la raccolta firme. I moduli saranno lasciati all’interno delle attività commerciali mentre è in cantiere una manifestazione: “Nella petizione è stato richiesto l’intervento immediato per riportare le cose alla normalità. In contemporanea, è necessaria un’opera di sanificazione, dal momento che sono stati visti topi in via Moricca. Ormai è una situazione di emergenza sanitaria. Per la cronaca – ha concluso – con la raccolta firme abbiamo intenzione di porre l’accento su due altre tematiche: l’illuminazione, dal momento che i lampioni sono accesi di giorno e spenti di notte, più le criticità legate a viabilità e parcheggi”.