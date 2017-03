Parco Lineare, la pulizia firmata dal Comitato Balduina: "Meglio agire che lamentarsi"

"Perdiamo tempo a sistemare il quartiere". Una battuta, questa, che ha riassunto l'impegno del Comitato Balduina per tenere pulito un patrimonio di tutti. L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è stato effettuato ieri 12 marzo, all'interno del Parco Lineare. In attesa che partano i lavori per il completamento della ciclabile, il Comitato si è mosso, sollecitato anche dalle segnalazione piovute negli ultimi giorni.

"Meglio agire che lamentarsi". Il Comitato ha le idee chiare, come dimostrato in una domenica mattina soleggiata, intervenendo nel tratto tra la stazione di Balduina e Monte Ciocci (vedi sotto le foto pubblicate su Facebook). Qualche ora trascorsa insieme, tra divertimento e voglia di offrire il proprio contribuito per vedere un'area in condizioni decorose.

L'ultima visita sulla ciclabile era datata 22 gennaio. Non solo: "Qualche mese fa abbiamo dato vita a un'iniziativa con i bambini della scuola Ovidio e con gli studenti dell'università americana Loyola. Nella circostanza, abbiamo ridipinto alcuni vasi gialli deturpati dai graffitari e abbiamo piantato dei fiori. La nostra idea è che con l'impegno di tutti è possibile fare qualcosa. Perché è troppo semplice parlare e basta".